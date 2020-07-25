«Два красавца»: Лазарев похвастался подрастающим сыном

Певец Сергей Лазарев обожает своих детей — и потому тщательно бережет тайну своей личной жизни. Но, как только он раскрывал карты и признавался в существовании сначала сына, а потом дочери, он не стеснялся показывать их поклонникам. На этот раз он похвастался фото подросшего Никиты в своем микроблоге в Instagram.

«Никита Сергеевич, — традиционно подписал он фото. — Папа и сын».

Instagram @lazarevsergey

Поклонники исполнителя пришли в восторг при виде стильной пары — шестилетний Никита зеркально копировал Сергея, уверенно позируя в джинсовой куртке. Лазарев-старший в свободном пастельном пуловере и голубых джинсах расслабленно улыбался, стоя с наследником на лестнице. Вероятно, фото было сделано во время какого-то из концертов с участием звезды.

Подписчики Лазарева пришла в восторг от фотографии.

«Два красавца и любимца»;

«Какой уже взрослый, стильный и красивый паренек! Весь в папу!»;

«Ник такой большой»;

«Модные красавчики!» — не скупились на комплименты отцу и сыну пользователи сети.

5-tv.ru писал, что сын Лазарева уже покоряет женские сердца.