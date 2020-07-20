«Девочки, держитесь!» Сергей Лазарев выложил в сеть очередную порцию снимков сына

Светлана Александрова
11 841

Шестилетний Никита уже успел смутить множество женских сердец.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев из-за отмены концертов получил возможность больше времени проводить с детьми и стал чаще, чем раньше радовать своих поклонников трогательными снимками подрастающих сына и дочки в Instagram. Несколько часов назад артист выложил в сеть порцию новых фото шестилетнего Никиты. Мальчик со знанием дела позирует под пальмами на Курорте.

Instagram @lazarevsergey

Подписчики Лазарева в комментариях подмечают, что малыш здорово повзрослел, и уже сейчас видно, что у звездного папы подрастает возмутитель женских сердец.

«Красавчик! Весь в папу!»

«Девочки, ну это все, держитесь!»

«Похититель девичьих сердец растет!»

«Жизнерадостный малыш, весь в папаню».

«Серьезный будет парень… серьезный», — умиляются фанаты Лазарева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев растит сына Никиту и дочку Анну. Певец не скрывает, что дети рождены суррогатными матерями, так похожи друг на друга малыши потому, что биологические родители у них общие. Воспитывать детей артисту помогает мама — Валентина Лазарева.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
Убивший 81 женщину «ангарский маньяк» признался в новых расправах
7:42
Исаакиевский собор в Петербурге снова открыли для туристов — видео
7:33
Итальянские ученые доказали, что солнечный свет мгновенно убивает COVID-19
7:22
Депутат парламента Бурятии погиб в ДТП
7:19
Житель Ставрополя стал самым сильным человеком на планете — видео
7:10
«Ангел во плоти!» — «русская Кардашьян» предстала в нежном и почти скромном образе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
В театре «Приют комедианта» назвали причину смерти Марины Макаровой
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок