В сети появилось видео с тяжело шагающим Емельяненко

В Twitter появилось видео, на котором российского бойца MMA Александра Емельяненко запечатлели в аэропорту города Сочи. На ролике видно, что 38-летний спортсмен тяжело переставляет ноги, при этом Александр еще и держится за плечи двух своих товарищей.

24 июля в Сочи состоялся турнир АСА 107. На нем 34-летний Магомед Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко. Из октагона Александр уходил с многочисленными гематомами и рассечениями на лице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы MMA резко раскритиковали Емельяненко за бой с Исмаиловым.