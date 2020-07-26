В сети появилось видео с тяжело шагающим Емельяненко

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Марина Неруцких
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Боец получил травмы во время встречи в октагоне с Магомедом Исмаиловым.

Фото, видео: Twitter @atipnv; ТАСС / Шарифулин Валерий

В Twitter появилось видео, на котором российского бойца MMA Александра Емельяненко запечатлели в аэропорту города Сочи. На ролике видно, что 38-летний спортсмен тяжело переставляет ноги, при этом Александр еще и держится за плечи двух своих товарищей.

24 июля в Сочи состоялся турнир АСА 107. На нем 34-летний Магомед Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко. Из октагона Александр уходил с многочисленными гематомами и рассечениями на лице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы MMA резко раскритиковали Емельяненко за бой с Исмаиловым.

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