В сети появилось видео с тяжело шагающим Емельяненко
Боец получил травмы во время встречи в октагоне с Магомедом Исмаиловым.
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Фото, видео: Twitter @atipnv; ТАСС / Шарифулин Валерий
В Twitter появилось видео, на котором российского бойца MMA Александра Емельяненко запечатлели в аэропорту города Сочи. На ролике видно, что 38-летний спортсмен тяжело переставляет ноги, при этом Александр еще и держится за плечи двух своих товарищей.
24 июля в Сочи состоялся турнир АСА 107. На нем 34-летний Магомед Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко. Из октагона Александр уходил с многочисленными гематомами и рассечениями на лице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы MMA резко раскритиковали Емельяненко за бой с Исмаиловым.
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