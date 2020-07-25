«Одностороннее избиение»: бойцы MMA резко раскритиковали Емельяненко за бой с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вышел неподготовленным на бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом «Известиям» сообщили российские звезды от мира MMA Александр Шлеменко и Дмитрий Бикрев.

«Очень странно, что Александр пропустил столько ударов. То ли он не готовился… Пресс он накачал, но на бой вышел каким-то заплывшим <…>. Я думаю, что он просто колотил грушу во время подготовки, вместо того чтобы готовиться к проходам в ноги», — сказал бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

По его мнению, было очевидно, что Исмаилов будет стремиться победить с помощью навыков борца, а не ударника. Заранее зная это, Емельяненко должен был отрабатывать защиту от тейкдаунов (опрокидывания оппонента на настил) и в целом действовать разнообразнее. В таком случае у Александра был бы шанс закончить бой нокаутом, чего многие и ждали.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Другой точки зрения на этот счет придерживается действующий чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрев. Спортсмен считает, что поражение Емельяненко было предопределено.

«Этот бой — одностороннее избиение. Мага (Магомед Исмаилов — Прим. ред.) еще аккуратно действовал. У Саши скорость не та, вы видели, сколько он пропустил ударов? Это же кошмар. Я думаю, что если бы Мага чуть больше рисковал, то намного быстрее бы закончил. У него и в стойке были отличные шансы против такого Емельяненко», — сказал Бикрев.

Боец тоже считает, что Александр плохо подготовился к поединку. По его словам, борьба у Емельяненко по-прежнему остается на «любительском» уровне. Во время поединка у него не было оружия против проходов в ноги Исмаилова. Также Александр не использовал свой превосходящий вес (116 килограммов против 100) — позволял оппоненту лежать на себе, а не забирался на него сам.

«Избиение действительно было жестким, но что удивляет больше всего: Емельяненко так и не создал для себя хотя бы одну ситуацию для атаки, он не смог показать вообще ничего. Проигрывал он и раньше, но чтобы с такой безысходностью…» — поражается Бикрев.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Реакция самого Емельяненко на итоги боя с Исмаиловым

Александр Емельяненко едва бы согласился с критикой коллег. В интервью после поединка он отказался признать поражение, а победу оппонента назвал «стремной».

«В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стремная победа Исмаилова. Пусть засчитает ее себе, а я себе это поражение считать не буду», — цитирует известного бойца портал «ВсеПроСпорт».

Александр утверждает, что предвидел план Магомеда на бой, но не смог воспользоваться этим знанием, так как «впопыхах рвался закончить турнир досрочно». В заключение спортсмен отметил, что рефери должны поднимать бойцов в стойку, если один из спортсменов переводит поединок в партер и создает только видимость работы, а не пытается добить оппонента.

«Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия», — сказал Александр.

Как сообщал 5-tv.ru, поединок Магомед Исмаилов — Александр Емельяненко прошел вечером 24 июля в рамках турнира ACA 107. Поединок завершился досрочно в третьем раунде. Рефери остановил бой из-за серьезных рассечений на лице Емельяненко — все лицо спортсмена было в крови.