Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти на 10-15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

В частности, к такому мнению склоняются эксперты агентства iKS-Consulting. По их расчетам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в текущем году может вырасти на 10-15%. Примерно такие же данные называли и сами операторы в конце 2019 года (12-15%).

Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на повышение стоимости тарифов оказывают влияние и инфляция, и колебание курса отечественной валюты, и увеличивающиеся затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (так называемый «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете.

Причиной подорожания услуг также стала пандемия коронавируса. Не исключено, что цены на интернет и телевидение в этом году могут подняться и до 20%, предположил эксперт.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин пояснил, что зачастую операторы меняя условия архивных тарифов и увеличивая их стоимость, при этом предлагают абонентам больше услуг. По его мнению, рост стоимости тарифов — следствие увеличения трат на расширение инфраструктуры и ее поддержание.

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