Ценам на домашний интернет в России предсказали рост
К таким выводам пришли эксперты агентства iKS-Consulting.
Фото: ТАСС / Joe Giddens
Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти на 10-15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.
В частности, к такому мнению склоняются эксперты агентства iKS-Consulting. По их расчетам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в текущем году может вырасти на 10-15%. Примерно такие же данные называли и сами операторы в конце 2019 года (12-15%).
Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на повышение стоимости тарифов оказывают влияние и инфляция, и колебание курса отечественной валюты, и увеличивающиеся затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (так называемый «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете.
Причиной подорожания услуг также стала пандемия коронавируса. Не исключено, что цены на интернет и телевидение в этом году могут подняться и до 20%, предположил эксперт.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин пояснил, что зачастую операторы меняя условия архивных тарифов и увеличивая их стоимость, при этом предлагают абонентам больше услуг. По его мнению, рост стоимости тарифов — следствие увеличения трат на расширение инфраструктуры и ее поддержание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким соцсетям и сайтам россияне получат бесплатный доступ.
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