Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

|
Марина Неруцких
41

К таким выводам пришли эксперты агентства iKS-Consulting.

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Фото: ТАСС / Joe Giddens

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти на 10-15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

В частности, к такому мнению склоняются эксперты агентства iKS-Consulting. По их расчетам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в текущем году может вырасти на 10-15%. Примерно такие же данные называли и сами операторы в конце 2019 года (12-15%).

Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на повышение стоимости тарифов оказывают влияние и инфляция, и колебание курса отечественной валюты, и увеличивающиеся затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (так называемый «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете.

Причиной подорожания услуг также стала пандемия коронавируса. Не исключено, что цены на интернет и телевидение в этом году могут подняться и до 20%, предположил эксперт.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин пояснил, что зачастую операторы меняя условия архивных тарифов и увеличивая их стоимость, при этом предлагают абонентам больше услуг. По его мнению, рост стоимости тарифов — следствие увеличения трат на расширение инфраструктуры и ее поддержание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким соцсетям и сайтам россияне получат бесплатный доступ.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:54
Когда роботы заменят сотрудников колл-центров?
5:39
«Плевали, били по ногам»: Блогер Диденко рассказала о травле в детстве
5:24
Ценам на домашний интернет в России предсказали рост
5:09
«Роды будут сложными»: забеременевшую после изнасилования 13-летнюю школьницу врачи готовят к кесареву сечению
4:24
Певица Maruv пожаловалась на алчных хакеров, угрожающих взломать ее Instagram
3:45
Покупать или продавать? Эксперты оценили рынок недвижимости до конца года

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок