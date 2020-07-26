Boeing-737 авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за закурившего пассажира. Как сообщила 5-tv.ru представитель перевозчика Елена Селиванова, инцидент произошел ночью 26 июля на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Улан-Удэ.

Отмечается, что пассажир-нарушитель, создавший угрозу безопасности полета, был передан стражам порядка воздушной гавани. Время стоянки самолета составило 25 минут. Борт был тщательно досмотрен на предмет наличия тлеющего пепла и окурка, чтобы исключить риски дальнейшего возгорания.

Представитель авиакомпании подчеркнула, что безопасность полета является главным приоритетом для перевозчика. По словам Елены Селивановой, все расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с пассажира-курильщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент падения самолета на дорогу попал на камеры уличного наблюдения.