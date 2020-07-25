Момент падения самолета на дорогу попал на камеры уличного наблюдения

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Марина Неруцких
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В результате падения легкомоторного воздушного судна два человека получили серьезные травмы.

Фото, видео: ТАСС / Vladimir Zhabrikov

Момент падения самолета на автодорогу в Бразилии попал на камеры уличного наблюдения. Инцидент произошел в городе Гуабируба. Как сообщают местные СМИ, воздушное судно упало на дорогу на улице Хосе Хулио Шумахера. 

В результате падения легкомоторного самолета два человека получили серьезные травмы и были доставлены в местную клинику.

Судя по кадрам, выложенным в сеть, только чудом удалось избежать жертв. За несколько секунд до падения воздушного судна там пробегала девушка-спортсменка и практически одновременно с ней проехали несколько машин. Водитель еще одного автомобиля успел затормозить и избежал столкновения с уже рухнувшим на землю самолетом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последствиями авиакатастрофы в Германии. Там самолет врезался в жилой дом, после чего начался сильный пожар.

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