Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

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Алиса Старжевская
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Блогерша призвала своих поклонников быть предельно осторожными.

Фото, видео: Instagram @sayonaraboy

Блогерша Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей заразились коронавирусом. Об этом сообщила сама Ивлеева на своей странице в Instagram.

«Мой муж @sayonaraboy и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!!» — написала блогерша, отметив, что все подробности болезни она расскажет позднее.

В своем Telegram-канале Ивлеева сказала, что поначалу не особо серьезно воспринимала опасность заражения, но теперь понимает, что вирус «здесь сплошь и рядом».

Девушка также надеется, что сможет победить COVID-19 достаточно быстро — в течение двух недель. Она рассказала, что заболела вся ее семья, включая родителей и брата супруга

Instagram @_agentgirl_

Элджей также подтвердил заражение, поделившись с фолловерами результатами своего теста.

Instagram @sayonaraboy

Шокированные пользователи поспешили выразить свою поддержку знаменитостям и пожелали им скорейшего выздоровления.

«Какой кошмар! Выздоравливайте»;

«Ну как вы так. Выздоравливайте скорее»;

«Настя, лечитесь», — написали они.

Как рассказал пиар-менеджер Насти Ивлеевой Евгений в беседе с 5-tv.ru, девушка и ее муж «чувствуют себя нормально», и течение COVID-19 проходит бессимптомно. У супругов отмечается слабость, заложенный нос, температуры нет.

«Здесь чего-то такого сверх кардинального нет. Ребята не в зоне риска в возрастной группе. Беспокоится об их здоровье сейчас бессмысленно», — заявил он, пояснив, что в данный момент пара наблюдается у врачей и пьет таблетки.

Неожиданная болезнь спутала все творческие планы Ивлеевой. Как сообщают «Дни.ру», последние несколько недель телеведущая занималась выпусками своего нового YouTube-шоу, в котором, среди прочих, принимал участие Николай Басков.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 16 миллионов человек.

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