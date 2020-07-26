Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек

Коронавирус шествует по планете уже не один месяц. Если изначально говорили о том, что с приходом тепла пандемия пойдет на убыль, то теперь ясно — все не так просто. В Университете Джонса Хопкинса в американском Балтиморе сообщили о новом рекорде в 16 миллионов заразившихся по всему миру, пишет Lenta.ru.

Прирост за сутки на утро 26 июля составил 281 тысячу человек, а риск заражения сейчас есть как минимум в 188 государствах. За время с начала пандемии успели выздороветь более 9,2 миллиона пациентов, а жертвами ее стало колоссальное число — 643,8 тысячи больных.

Сложнее всего ситуация обстоит в самих США. Число больных с SARS-CoV-2 там превысило четыре миллиона человек. Жертв болезни также огромное количество — более 146,4 тысячи человек, однако уровень смертности, с учетом размеров населения в США, все же ниже, чем в ЕС.

В тройке лидеров вслед за Штатами расположились Бразилия и Индия, где заражено 2,39 миллиона и 1,3 миллиона человек соответственно. При этом ситуация в Бразилии очень тяжелая — там наблюдается огромная смертность от выявленных случаев, и снизить количество летальных исходов пока удается с трудом.

Россия занимает четвертое место (806,7 тысяч выявленных случаев заражения), где, впрочем, уже который день количество выздоровевших от коронавируса перекрывает число заболевших. Кроме того, успешно идут испытания вакцины от COVID-19, а глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко уже пообещал, что вакцинация будет добровольной и совершенно безопасной для здоровья.

Нелегко приходится и таким странам, как Мексика, Чили, Перу, Иран и Великобритания. Власти этих стран пробуют разные методы борьбы с распространением коронавируса, но не всегда удачно. Проблемой стало и то, что не везде возможно быстро провести необходимое количество тестов на коронавирус, так что в реальности ситуация может быть еще хуже, чем кажется.

5-tv.ru писал, что в США создали прибор, мгновенно выявляющий больных коронавирусом.