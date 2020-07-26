Гастроэнтеролог раскрыл простой способ выявления рака толстой кишки

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал, как можно выявить рак толстой кишки на ранней стадии.

Как заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва», данное заболевание можно определить при помощи колоноскопии. Именно эта процедура позволяет обнаружить полипы, которые являются первыми предвестниками болезни.

«Рак на пустом месте не возникает никогда. Это всегда путь длительных перестроек, длительный воспалительный процесс, когда меняются клетки и появляются злокачественные клетки», — сказал Бордин.

По его словам, чаще всего проблема возникает в возрасте 45-50 лет, поэтому врач посоветовал людям, относящимся к данной возрастной категории, пройти соответствующее исследование.

Он также подчеркнул, что опухоль кишки входит в пятерку наиболее распространенных онкологических заболеваний, наряду с опухолью желудка. При этом люди, родственники которых страдали от данной болезни, находятся в зоне повышенного риска.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог поделился рецептом напитка, который препятствует росту раковых клеток.