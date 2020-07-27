В Следкоме назвали лидеров по числу налоговых преступлений среди регионов

Москва и Московская область стали лидерами по числу правонарушений, связанных с налогами. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», — рассказала представитель СК РФ.

По словам Леоненко, «примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба». Представитель СК России отметила, что «ведущие» позиции в данном рейтинге «в немалой степени зависят от населенности и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы».

Также Елена Леоненко рассказала, что по итогам первого полугодия 2020-го в результате налоговых преступлений российский бюджет уже недополучил более 47 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по данным Следственного комитета, российский бюджет ежегодно теряет 58 миллиардов рублей из-за преступлений с налогами.