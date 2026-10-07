Бывший канцлер Германии Шредер приехал в Москву с рабочим визитом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву с рабочим визитом и провел встречу с руководством и сотрудниками торговой сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Визит состоялся вскоре после того, как Шредер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус». Решение о его назначении приняли 30 сентября. На новой должности бывший глава немецкого правительства участвует в общем руководстве обществом и сопровождает стратегическое развитие бизнеса в России.

Появление Шредера в руководящем органе российского подразделения сети привлекло внимание участников рынка. Как писали в издании «Коммерсантъ», его привлечение может рассматриваться как один из способов защитить активы компании от возможной передачи во временное управление.

Для Шредера сотрудничество с российскими компаниями имеет давнюю историю. После завершения политической карьеры он продолжил работу в российском корпоративном секторе, в том числе в энергетической сфере. Его связи с российским бизнесом неоднократно становились причиной критики в Германии.

В 2022 году бюджетный комитет Бундестага лишил бывшего канцлера части государственных привилегий. В частности, речь шла о финансировании его офиса и сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин отметил готовность экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера отстаивать собственную позицию. Президент подчеркнул, что в современной Европе политиков с такими качествами немного.

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