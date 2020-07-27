Перекуры признаны полезными для эффективности работы. По словам эксперта в области корпоративной культуры Ольги Черкашиной, подобный непродолжительный перерыв дает возможность коллегам дискутировать о процессе в неформальной обстановке.

Специалист склонна считать, что перекуры положительно влияют на результат и способны стимулировать работу мозга.

«Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась, и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе», — цитирует Ольгу Черкашину радио Sputnik.

Эксперт добавила, что зачастую во время перекура работник может достаточно открыто пообщаться со своим руководителем. Многие офисные труженики не упускают возможность воспользоваться этим обстоятельством. При этом, Ольга Черкашина подчеркнула, что на крупных промышленных предприятиях перекуры далеко не всегда уместны.

«Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах.