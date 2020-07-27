Перекуры признаны полезными для эффективности работы

|
Василий Заика
65

По словам эксперта Ольги Черкашиной, короткие перерывы с употреблением табачной продукции способны стимулировать работу мозга.

Фото, видео: ТАСС / Карпов Сергей, 5-tv.ru

Перекуры признаны полезными для эффективности работы. По словам эксперта в области корпоративной культуры Ольги Черкашиной, подобный непродолжительный перерыв дает возможность коллегам дискутировать о процессе в неформальной обстановке.

Специалист склонна считать, что перекуры положительно влияют на результат и способны стимулировать работу мозга.

«Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась, и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе», — цитирует Ольгу Черкашину радио Sputnik.

Эксперт добавила, что зачастую во время перекура работник может достаточно открыто пообщаться со своим руководителем. Многие офисные труженики не упускают возможность воспользоваться этим обстоятельством. При этом, Ольга Черкашина подчеркнула, что на крупных промышленных предприятиях перекуры далеко не всегда уместны.

«Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.60
0.64 83.10
0.91
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

9:15
В Германии выступили против приглашения России в G7
9:05
ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР
9:00
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
8:50
«Масса комплексов»: Климова рассказала о «недостатках» собственной внешности
8:43
Как прошли парады боевых кораблей в День ВМФ в разных регионах России — видео
8:30
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру

Сейчас читают

Ценник запредельный: сколько берет за один концерт певица София Ротару?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок