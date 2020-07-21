В Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах

Госдума сегодня рассмотрит законопроект об ужесточении антитабачных мер. Планируется приравнять электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Нарушителям грозит административная ответственность.

Так, за продажу электронных сигарет несовершеннолетним предпринимателя ждет штраф до двух тысяч рублей. Поправки также предполагают запрет курения в коммунальных квартирах.

Кроме того, в организациях работодатели должны обеспечить своим сотрудникам благоприятную среду без табачного дыма. Кроме этого, часть депутатов выступает за возвращение курилок в аэропорты и создание отдельных помещений для применения электронных сигарет.