В Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах

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Сегодня в нижней палате парламента состоится рассмотрение законопроекта об ужесточении антитабачных мер.

Фото, видео: ТАСС / digifoodstock.com; 5-tv.ru

Госдума сегодня рассмотрит законопроект об ужесточении антитабачных мер. Планируется приравнять электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Нарушителям грозит административная ответственность.

Так, за продажу электронных сигарет несовершеннолетним предпринимателя ждет штраф до двух тысяч рублей. Поправки также предполагают запрет курения в коммунальных квартирах.

Кроме того, в организациях работодатели должны обеспечить своим сотрудникам благоприятную среду без табачного дыма. Кроме этого, часть депутатов выступает за возвращение курилок в аэропорты и создание отдельных помещений для применения электронных сигарет.

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В Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах

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