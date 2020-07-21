В Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах
Сегодня в нижней палате парламента состоится рассмотрение законопроекта об ужесточении антитабачных мер.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: ТАСС / digifoodstock.com; 5-tv.ru
Госдума сегодня рассмотрит законопроект об ужесточении антитабачных мер. Планируется приравнять электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Нарушителям грозит административная ответственность.
Так, за продажу электронных сигарет несовершеннолетним предпринимателя ждет штраф до двух тысяч рублей. Поправки также предполагают запрет курения в коммунальных квартирах.
Кроме того, в организациях работодатели должны обеспечить своим сотрудникам благоприятную среду без табачного дыма. Кроме этого, часть депутатов выступает за возвращение курилок в аэропорты и создание отдельных помещений для применения электронных сигарет.
Читайте также
54%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?