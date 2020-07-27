В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в работе интернет-ресурсов банка. В частности возникли проблемы при переводе средств через мобильное приложение. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что проблемы возникли около 13 часов по московскому времени. Большинство негативных отзывов были связаны отсутствием возможности перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% пожаловавшихся не могли перевести деньги со счета.

В основном жалобы поступали из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга. В настоящему моменту все проблемы устранены, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы кредитной организации.

«В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения „Сбербанк онлайн“. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в банке.

Downdetector.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Москвы жаловались на сбои в работе WhatsApp. Проблемы со связью также испытывают пользователи мессенджера в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине, Китае, Малайзии и Австралии.