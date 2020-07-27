В Telegram стали доступны видеозвонки

В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков. Об этом сообщает интернет-издание «Код Дурова». Разработчики запустили новый способ связи в тестовом режиме. Он стал доступен пользователям операционной системы iOS.

Чтобы сделать видеовызов, нужно обновить приложение через App Store. После этого требуется десять раз нажать на значок настроек, чтобы открыть Debug-меню — спецнабор служебных функций, а затем активировать опцию Experimental Feature. Чтобы видеозвонок состоялся, предполагаемый собеседник должен проделать то же самое.

На экспериментальном этапе качество звонков остается не на высоком уровне. Разработчики добавляют, что видеовызов в мессенджере, как и обычный аудиозвонок, защищен с помощью сквозного шифрования. Это значит, что злоумышленники не получат доступ к такому разговору.

Представители Telegram в апреле обещали запустить видеозвонки до конца года. Предполагается, что в обозримом будущем помимо индивидуальных бесед в мессенджере появятся и групповые вызовы.

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