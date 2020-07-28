Польша испугалась размещать истребители F-35 Lightning II вблизи Калининграда

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Алиса Старжевская
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Под угрозой секретность военной техники.

Польша испугалась размещать истребители F-35 Lightning II вблизи Калининграда

Фото: www.globallookpress.com /Airman 1st Class Briana Cespedes

Польша отказалась размещать свои истребители F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, которая находится вблизи Калининградской области. Как передает Lenta.ru со ссылкой на Defence24.com, причина — в боязни рассекретить характеристики военных самолетов.

По мнению польского портала, в ВВС страны уверены, что расположение базы вблизи Калининграда, а также Белоруссии, позволит вероятному противнику изучить характеристики истребителей, что сделает их бесполезными. Также военное командование отказалось и от идеи дислокации в Миньск-Мазовецки, который находится чуть ближе к Белоруссии, но дальше от России.

Единственное подходящее место, как считают польские журналисты — база в Свидвине, которая использовалась около десяти лет назад и до сих пор подходит для этих целей, однако и нуждается в обновлении.

Сейчас на этой территории базируются две эскадрильи Су-22, и издание не исключается, что помимо F-35 Lightning II база может быть использована для истребителей F-16 Fighting Falcon, которые сейчас располагаются на авиабазе Кшесины в Познани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как польский генерал Вальдемар Скшипчак раскритиковал модернизацию военной техники своей страны.

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