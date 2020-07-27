Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72

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Карина Бернтгольц
26 010

Вальдемар Скшипчак назвал модернизацию военной технике в России эффективной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сравнил оборонный потенциал страны с Россией. В результате сопоставления военнослужащий пришел к выводу, что Польша значительно отстала от РФ в совершенствовании собственной военной техники. Возмущаясь по этому поводу, генерал не сал сдерживать эмоции и подбирать более мягкие выражения.

«То, что у нас называется модернизацией, — это, по сути, „припудривание фекальных масс“, как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!», — заявил Скшипач изданию Kresy.

По мнению польского генерала, в России модернизация военной техники проходит эффективно и уже до конца 2020 года страна получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. В то же время Польша, по мнению военнослужащего, «топчется на месте».

Чтобы уменьшить отрыв в оборонной сфере от РФ, Варшаве необходимо собирать американские танки «Абрамс», причем в большом количестве. Для обновления войск потребуется около 500 подобных машин, убежден Скшипач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше отказались проводить мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Варшавы на официальном уровне. В свою очередь вечером 17 января 2020 года темно небо Москвы украсили залпы множества орудий в память о тех событиях и исторической справедливости.

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