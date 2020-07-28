Астроном рассказала, как правильно смотреть звездопад дельта-Аквариды

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Алиса Старжевская
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По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, для этого нужна определенная сноровка.

Астроном рассказала, как правильно смотреть звездопад дельта-Аквариды

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Метеорный поток дельта-Аквариды достиг своего пика: в течение ближайших нескольких дней на небе можно будет наблюдать около 16 метеоров в час. Однако, как рассказывает «РИА Новости», увидеть их не так просто.

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, слова которой цитирует издание, поток дельта-Аквариды — не самый интенсивный и красочный из всех. Помимо того, что количество «падающих» звезд не такое большое, увидеть их достаточно сложно.

«Это не очень интенсивный, довольно слабый поток. Чтобы наблюдать его, нужно время и терпение … люди непосвященные думают, что действительно прямо обильно падают яркие звезды с неба. Но это не так, и в лоб мы их не увидим, лучше всего боковым зрением наблюдать, тут тоже нужна определенная сноровка», — рассказывает астроном.

Помимо этого, сложностей добавляют и, например, природные условия. Погода слишком изменчивая, а Луна близится к новолунию. Рублева советует смотреть метеорный поток дельта-Аквариды далеко от города желательно, в восточной стороне, так как там не будет света от населенных пунктов и так называемой вечерней зари, которые мешают рассмотреть это явление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где на небе нужно искать комету Неовайз, которая в следующий раз пролетит около Земли через 6800 лет.

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