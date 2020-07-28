Астероид размером с футбольное поле летит к Земле

NASA предупредило о приближении к Земле астероида 2009 PQ1 на максимально близкое расстояние. Как отмечается на сайте одного из подразделений ведомства, небесное тело будет наиболее близко к Земле 5 августа в 19:35 по московскому времени.

Размер астероида, как указывается в информации, от 84 до 190 метров, что равняется примерно одному футбольному полю. 2009 PQ1 летит со скоростью 13,4 км/с и в указанное время будет на расстоянии 3,2 миллионов километров от Земли. Это примерно в семь раз больше, чем расстояние между Землей и Луной. В следующий раз астероид будет пролетать только в 2137 году.

2009 PQ1 был открыт в 2009 году. Астероид относят к группе «Аполлонов», то есть небесных тел, чьи траектории полета пересекают орбиту Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приближении другого потенциально опасного астероида к Земле.