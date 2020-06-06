Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

В NASA сообщили, что 6 июня к Земле приблизится астероид 163348 (2002 NN4). По данным ведомства, размер космического объекта оценивается в 250–570 метров — это площадь примерно трех футбольных полей.

Специалисты считают астероид потенциально опасным из-за того, что его траектория пересекает орбиту нашей планеты. Хотя и отмечается, что он не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии в 13 раз превышающем дистанцию до Луны.

Ученые обнаружили данный астероид в 2002 году. Известно, что он совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.

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