Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

|
Ниса Мурзанаева
39

Космический объект считают потенциально опасным из-за того, что его траектория пересекает орбиту нашей планеты.

Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Фото: www.globallookpress.com /ESA

В NASA сообщили, что 6 июня к Земле приблизится астероид 163348 (2002 NN4). По данным ведомства, размер космического объекта оценивается в 250–570 метров — это площадь примерно трех футбольных полей.

Специалисты считают астероид потенциально опасным из-за того, что его траектория пересекает орбиту нашей планеты. Хотя и отмечается, что он не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии в 13 раз превышающем дистанцию до Луны.

Ученые обнаружили данный астероид в 2002 году. Известно, что он совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список советов для тех, кто хочет выжить после падения на Землю гигантского астероида. По мнению экспертов, важно заранее выяснить, где в вашем городе находится бомбоубежище.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:24
Другого варианта не было: Главврач больницы о закупке сверхдорогих масок
5:08
«Скоро Меркурий в ретрограде»: Мороз опубликовала таинственное фото в полнолуние
4:52
Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня
4:36
Особняк и квартира за 70 миллионов рублей: кому достанется имущество Кокшенова
4:20
Традиционный «Последний звонок» состоялся на Сахалине и Курилах
4:04
«Уже переобулся» — Валерия рассказала, что Шнуров попросил о помощи

Сейчас читают

Вселенская родительская суббота: чего категорически не стоит делать в этот день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Астролог предупредила о мощном влиянии «розового» полнолуния в ночь на 6 июня

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок