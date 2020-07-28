Под Самарой пьяный водитель с детьми попытался скрыться от автоинспекторов
Инцидент произошел на станции Погрузная в Кошкинском районе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МВД РФ
Нетрезвый житель Кошкинского района Самарской области попытался уйти от преследования автоинспекторов. Как отметили в региональном главке МВД, в этот момент в салоне его ВАЗ-2112 находились двое детей.
Машина привлекла внимание стражей порядка на станции Погрузная. Ее водитель нарушил правила дорожного движения и полицейские предприняли попытку остановить «двенашку». Местный житель «ударил по газам» и попытаться скрыться. Вскоре автоинспекторы настигли нарушителя и заставили остановиться. В ходе общения сотрудники ГИБДД заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
В ходе проверки выяснилось, что 27-летний безработный автомобилист уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
В отношении горе-водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Фигуранту грозит наказание до двух лет лишения свободы. Дети были переданы матери, подоспевшей на место происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла.
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