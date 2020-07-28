Под Самарой пьяный водитель с детьми попытался скрыться от автоинспекторов

Нетрезвый житель Кошкинского района Самарской области попытался уйти от преследования автоинспекторов. Как отметили в региональном главке МВД, в этот момент в салоне его ВАЗ-2112 находились двое детей.

Машина привлекла внимание стражей порядка на станции Погрузная. Ее водитель нарушил правила дорожного движения и полицейские предприняли попытку остановить «двенашку». Местный житель «ударил по газам» и попытаться скрыться. Вскоре автоинспекторы настигли нарушителя и заставили остановиться. В ходе общения сотрудники ГИБДД заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что 27-летний безработный автомобилист уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

В отношении горе-водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Фигуранту грозит наказание до двух лет лишения свободы. Дети были переданы матери, подоспевшей на место происшествия.

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