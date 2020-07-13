Шок-видео: пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла
Жуткая авария произошла вечером 12 июля в Ростове-на-Дону. По факту произошедшего проводится проверка.
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Фото, видео: vk.com/motovolnitsa
Иномарка протаранила колонну байкеров в Ростове-на-Дону. Смертельное ДТП произошло на улице Левобережной вечером 12 июля. Запись, на которой видно, как произошла авария, появилась в группе байк-клуба «Мотовольница» в соцсети Вконтакте.
На записи видно, как колонна движется по шоссе, соблюдая скоростной режим и разметку. В этот момент на их полосу со встречной на полном ходу выехал BMW и врезался в один из мотоциклов, которым управляла 28-летняя девушка. Машина снесла байк и дорожное ограждение.
Как уточняется, мотоциклистка вылетела с байка и разбила лобовое стекло машины шлемом. От полученных травм она скончалась в больнице, не приходя в сознание. У погибшей остался малолетний сын.
Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя BMW. Как подтвердило УГИБДД по Ростовской области, 24-летний автолюбитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее 5-tv.ru писал, что известная мотоблогер разбилась, врезавшись в трактор.
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