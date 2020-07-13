Шок-видео: пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла

|
Валентин Черников
61

Жуткая авария произошла вечером 12 июля в Ростове-на-Дону. По факту произошедшего проводится проверка.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: vk.com/motovolnitsa

Иномарка протаранила колонну байкеров в Ростове-на-Дону. Смертельное ДТП произошло на улице Левобережной вечером 12 июля. Запись, на которой видно, как произошла авария, появилась в группе байк-клуба «Мотовольница» в соцсети Вконтакте.

На записи видно, как колонна движется по шоссе, соблюдая скоростной режим и разметку. В этот момент на их полосу со встречной на полном ходу выехал BMW и врезался в один из мотоциклов, которым управляла 28-летняя девушка. Машина снесла байк и дорожное ограждение.

Как уточняется, мотоциклистка вылетела с байка и разбила лобовое стекло машины шлемом. От полученных травм она скончалась в больнице, не приходя в сознание. У погибшей остался малолетний сын.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя BMW. Как подтвердило УГИБДД по Ростовской области, 24-летний автолюбитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал, что известная мотоблогер разбилась, врезавшись в трактор.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения

Последние новости

3:28
Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России
3:05
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
2:36
Обновленный российский крейсер «Адмирал Нахимов» может в одиночку сдержать флот НАТО
2:07
Шок-видео: пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла
1:38
Абитуриентам из стран СНГ предложили разрешить въезд в РФ для поступления в вузы

Сейчас читают

Собор 12 апостолов: почему 13 июля нельзя стричь волосы?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок