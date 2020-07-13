Шок-видео: пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла

Иномарка протаранила колонну байкеров в Ростове-на-Дону. Смертельное ДТП произошло на улице Левобережной вечером 12 июля. Запись, на которой видно, как произошла авария, появилась в группе байк-клуба «Мотовольница» в соцсети Вконтакте.

На записи видно, как колонна движется по шоссе, соблюдая скоростной режим и разметку. В этот момент на их полосу со встречной на полном ходу выехал BMW и врезался в один из мотоциклов, которым управляла 28-летняя девушка. Машина снесла байк и дорожное ограждение.

Как уточняется, мотоциклистка вылетела с байка и разбила лобовое стекло машины шлемом. От полученных травм она скончалась в больнице, не приходя в сознание. У погибшей остался малолетний сын.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя BMW. Как подтвердило УГИБДД по Ростовской области, 24-летний автолюбитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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