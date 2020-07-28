Конфискованные у коррупционеров деньги планируют раздавать пенсионерам

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Алиса Маркова
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство.

Конфискованные у коррупционеров деньги планируют раздавать пенсионерам

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев, 5-tv.ru

Конфискованные денежные средства будут направлять в Пенсионный фонд России. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект готовят в Минфине.

Поправки в Бюджетный кодекс позволят переводить пенсионерам доходы, законность которых владельцы не смогли подтвердить. Сейчас такая схема, тоже, действует, но касается только имущества.

В этом году фонд впервые получил более двадцати одного миллиарда рублей за конфискованную у чиновников-коррупционеров недвижимость. Новая норма коснется не только госслужащих.

Правда, пока не определено, кто именно будет проверять законность дохода и какова минимальная сумма, которая может вызвать вопросы у контролирующих органов. Поправки могут вступить в силу уже в декабре.

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Конфискованные у коррупционеров деньги планируют раздавать пенсионерам

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