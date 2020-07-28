Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

|
Василий Заика
15

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство.

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Министерство финансов РФ готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы для перечисления в Пенсионный фонд конфискованных средств, пишут «Известия». Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в правительство.

Изменениями в Гражданском кодексе будет предусмотрена конфискация денежных средств, законность получения которых ничем не доказана. Новые поправки могут вступить в силу уже в декабре 2020 года. В Минфине пока не уточнили какое ведомство будет осуществлять проверку законности получения средств и размер минимальной суммы, которая может вызвать интерес контролирующих организаций.

Большинство парламентских фракций готовы выразить поддержку инициативе Минфина в условиях дефицита бюджета Пенсионного фонта и снижением его доходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.59
-0.01 83.78
0.68
День Крещения Руси и Кирики-мокродырики: Почему сегодня нельзя оставлять...

Последние новости

11:27
Дегтярев рассказал о том, как давал интервью Шнурову
11:19
«Тело — огонь!» — Максакова похудела и обнажилась для нового клипа
11:13
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
11:07
«Каждый раз я знакомлюсь с ним, как в первый раз»
10:52
Курьезное ДТП с двумя Range Rover в Петербурге попало на видео
10:39
Именитые фигуристы поздравляют Юлию Липницкую с рождением дочери

Сейчас читают

Юрий Лоза сравнил заработок Лолиты и шахтеров в забое
Звезду «Сибирского цирюльника» обокрали во время операции в элитной больнице
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок