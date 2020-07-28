Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Министерство финансов РФ готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы для перечисления в Пенсионный фонд конфискованных средств, пишут «Известия». Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в правительство.

Изменениями в Гражданском кодексе будет предусмотрена конфискация денежных средств, законность получения которых ничем не доказана. Новые поправки могут вступить в силу уже в декабре 2020 года. В Минфине пока не уточнили какое ведомство будет осуществлять проверку законности получения средств и размер минимальной суммы, которая может вызвать интерес контролирующих организаций.

Большинство парламентских фракций готовы выразить поддержку инициативе Минфина в условиях дефицита бюджета Пенсионного фонта и снижением его доходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию.