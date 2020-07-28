Видео с места вооруженного ограбления Сбербанка в Петербурге

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Алиса Маркова
Эксклюзив 105

Неизвестный мужчина с оружием ворвался в отделение финансовой организации и унес с собой миллион рублей.

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует первые кадры с места вооруженного ограбления Сбербанка в Петербурге. Неизвестный мужчина с оружием ворвался в отделение финансовой организации и унес с собой миллион рублей. ЧП произошло на Большом проспекте Васильевского острова. На место вызван наряд полиции. Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших информация не поступала.

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