Москвичи, утепляйтесь: когда в столице ожидаются первые заморозки

Синоптики прогнозируют переход температуры через ноль уже в ближайшее время.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в ночь на среду ожидаются первые заморозки
В ночь на среду, 21 октября, в Москве местами ожидаются заморозки. Об этом проинформировал столичный комплекс городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, с 03.00 до 07.00 21 октября в столице местами ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Водителей призвали сохранять внимательность на дорогах, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что осеннее желание вновь отложить будильник на десять минут не всегда объясняется погодой: причиной может быть нехватка магния, железа и коэнзима Q10. Магний, необходимый для работы мышц и нервной системы, содержится в орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых крупах и зелени. Железо поступает из мяса, птицы, рыбы и бобовых. Специалист советует сочетать растительные источники железа с продуктами, богатыми витамином C, поскольку он улучшает его усвоение. За выработку энергии в клетках отвечает коэнзим Q10, которого много в мясе, рыбе и субпродуктах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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