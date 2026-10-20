Один из самых ярких примеров действий Запада — это катастрофа в Ливии, в часности, убийство местного лидера Муаммара Каддафи. Он не вписывался в повестку глобалистов, а ресурсами обладал внушительными. Ровно 15 лет назад авиация НАТО нанесла серию ударов по кортежу политика. После чего толпа, подогретая западной пропагандой, растерзала Каддафи. Наш МИД назвал его убийство военным преступлением. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев о том, чему та история научила мир.

«И товарищу Муаммару Каддафи». Это что-то из советского радио и телевидения. Советскому народу он и правда был товарищем. Марксист, который пришел к власти и сверг короля. Такие в Союзе нравились.

Каддафи, конечно, не был мягким и пушистым. К власти он прорывался через революцию — а значит через кровь. И потом в том же духе.

«Муаммар Каддафи гордился и открыто хвастался тем, как он расправлялся со своими политическими оппонентами. В то время общественность порой даже поддерживала его в этом. Ему доставляло удовольствие, когда его сторонники скандировали лозунги вроде: «Смойте их кровью — вперед, не оглядываясь!» — сказал председатель Всеобщего национального конгресса Ливии 2013–2015 Нури Абу Сахмейн.

Но убили его уж совсем некрасиво. Западная демократия показала знакомый звериный оскал: организация протестов, атаки НАТО. И лицемерие.

«Вы ранее спрашивали меня, находится ли полковник Каддафи сейчас в Венесуэле — у меня нет информации, подтверждающей это. Однако я видел сообщения о том, что он на данный момент направляется туда», — сказал глава МИД Великобритании в 2011 году Уильям Хейг.

И в это же время — преследование кортежа, в котором Каддафи пытался сбежать, а потом лютые пытки перед смертью. Но чем же он всем так насолил? Журналистам удалось узнать это у бывшего министра информации Ливии, который работал как раз с Каддафи.

«Колониальные державы контролировали наши богатства, нашу экономику, разделяли нас политически, фактически мешая нам объединиться, просто обеспечить наших детей едой и безопасностью. Поэтому единственный способ для нас хотя бы существовать или выжить заключался в том, чтобы быть суверенными и независимыми от этих колониальных держав. И именно поэтому Запад с самых первых лет пытался свергнуть Каддафи и убить его», — сказал бывший министр информации и официальный представитель правительства Муаммара Каддафи Муса Ибрагим.

Каддафи не первый и не последний, от кого чужими руками или своими избавился Запад. Да он сам и говорил об этом в ООН, комментируя расправу над Саддамом Хусейном. В зале в этот момент смеялся сириец Асад. Иных уж нет, а те далече.

«Мы сейчас не обсуждаем политику Саддама Хусейна и разногласия с ним. Политические взгляды могут отличаться, и те, кто расходился с ним во мнениях, зачастую расходились во взглядах и между собой. У нас нет ничего общего за пределами этого зала. Почему не провести расследование убийства Саддама Хусейна? Арабского лидера схватили и повесили на глазах у всего мира, а мы просто смотрим. Почему? И разве следующими не можете оказаться вы все?» — говорил лидер Ливии Муаммар Каддафи в ООН.

Потом и в саму Ливию пришла эра, хочется сказать, бездумной демократии. Но ведь нет, какой бездумной. Как раз очень с умом пошла борьба за ресурсы. Каков бы ни был Каддафи, Ливия при нем из отсталой страны превратилась в нечто вполне нормальное. А сейчас что?

«Если кто-то говорит, что цель состояла в том, чтобы улучшить жизнь ливийского народа, то очевидно, что эта цель не достигнута. Но если кто-то говорит, что цель состояла в том, чтобы убрать Каддафи и создать ощущение перманентного хаоса в регионе, который, знаете, ослабил бы государственный контроль и позволил американской разведке более эффективно проникать в дестабилизированные общества, то можно сказать, что цель достигнута», — сказал бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

История не приемлет условного наклонения — «что было бы, если бы…». Каддафи нет. Ливия — есть. Но вот без него не очень хорошо себя чувствует.

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