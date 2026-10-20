Лучший в мире Шерлок Холмс: на «Ленфильме» открыли выставку к 45-летию «Собаки Баскервилей»

В то же время в Петербурге сегодня появилось новое место притяжения. На «Ленфильме» открыли выставку, посвященную легендарной советской экранизации «Шерлока Холмса». Мало кто знает, но знаменитые лондонские туманы, английские особняки и погони по Темзе почти полвека назад снимали в Ленинграде. Корреспондент «Известий» Николай Кугук погрузился во времена викторианской Англии.

У этого таинственного чудовища — рык льва, вой медведя и даже скрежет автомобильных тормозов. Голос собаки Баскервилей из знаменитого сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» как конструктор собирали из разных звуков, которые никак не связаны с английскими болотами. Но вместе они создают одну из самых пугающих сцен сериала.

И так, по кусочкам, режиссер Игорь Масленников при съемке собирал Англию XIX века. К его 95-летию и к 45-летию выхода «Собаки Баскервилей» на «Ленфильме» собрали выставку о советском Шерлоке Холмсе.

Оригинальная мебель, декорации, реквизиты и костюмы — детали, из которых складывался целый мир. И его часть до сих пор можно найти на улицах Лондонграда.

У Лондона Игоря Масленникова двойная география: одна прописана в сценарии, другая — на карте Петербурга. К примеру, дом Ирэн Адлер — это дача Гаусвальд на Каменном острове.

Сюда Холмс приходит, чтобы добыть компрометирующую фотографию. Сейчас дом не отличить от того, который запечатлел Масленников. Наше время выдают только припаркованные авто и строительные леса. Уже у другого особняка на Каменном острове детективу приходится вспомнить о своем ином таланте.

«У этих ворот сыщику Холмсу пригодилась не дедукция, а удача и боксерское прошлое. Привратник узнал в нем давнего соперника по рингу и пропустил гостей в дом Бартоломью Шолто», — сказал корреспондент Николай Кугук.

Но за этими воротами начинается магия кино. Крыша, по которой пробирается Холмс, — настоящая, а внутренние сцены дома Шолто снимали в декорациях. На экране эти пространства соединяются в один дом, а переход остается незаметным для зрителей.

«Там подкрасили, здесь достроили. Здесь асфальт такой или поребрик, такой советский наш родной поребрик, прикрыли какими-то деталями, аксессуарами. Или просто оператор поднял немножко направление объектива, и мы видим, как экипаж проезжает, сотрясаясь, по этим улицам Туманного Альбиона», — сказал историк кино Александр Поздняков.

Под открытым небом работы для съемочной группы прибавлялось. Нужно было не создать, а найти подходящую под Лондон локацию. И здесь правильный ракурс становился машиной времени.

Шерлок и Ватсон преследуют преступников по Темзе. Однако этот эпизод снимали на Неве у Большеохтинского моста.

«Здесь можно снимать Вену, Берлин, Париж. Любой город. Здесь творили итальянцы, французы, шотландцы, немцы. Представители практически всех европейских стран. Поэтому кинорежиссерам не составляло труда найти нужные им уголки», — сказал краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

Кроме Англии, Петербург успел сыграть и Москву в «Собачьем сердце», и Францию в «Трех мушкетерах». Любоваться за игрой города-актера можно круглый год, а заглянуть за кулисы «Шерлока Холмса» на «Ленфильме» — до 15 декабря.

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