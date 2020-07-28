«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский футбольный клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину контракт сроком на три года. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

По информации портала, столичный клуб готов пойти навстречу финансовым запросам футболиста. При этом в форварде также заинтересован «Локомотив», который уже предложил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро.

Права на Александра Кокорина принадлежат петербургскому «Зениту», однако зимой руководство клуба приняло решение отдать Кокорина в аренду в команду «Сочи». В минувшем сезоне нападающий принял участие в десяти матчах РПЛ, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Контракт с «Зенитом» у Кокорина истекает уже 31 июля. Пока что петербургский клуб не сделал предложения 29-летнему форварду.

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