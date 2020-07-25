«Зенит» оформил второй золотой дубль в истории: как прошел матч против «Химок»

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Игорь Рязов
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Футболисты из Петербурга обыграли оппонентов из Подмосковья со счетом 1:0. Победу сине-бело-голубым вырвал Дзюба.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; Instagram @supernusha, @capitan_dzu

Футболисты петербургского клуба «Зенит» обыграли соперников из подмосковных «Химок» со счетом 1:0 в финале Кубка России. Встреча совсем недавно завершилась в Екатеринбурге.

Перед началом матча внимательные зрители могли увидеть, что футболисты «Зенита» вышли на разминку с траурными повязками на рукавах. Тем самым они почтили память 53-летнего Леши Сапога. Он считается самым преданным болельщиком клуба — за свою жизнь мужчина посетил 403 матча сине-бело-голубых. Причины его смерти доподлинно неизвестны — одни указывают на рак, другие говорят про атеросклероз.

Сам матч трудно назвать зрелищным. Единственный гол был забит с пенальти на 84-й минуте — ворота «Химок» поразил Артем Дзюба. Пенальти назначили после того, как защитник подмосковной команды Евгений Гапон сфолил в своей штрафной. Отыграться «Химки» не успели.

Таким образом «Зенит» в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок России — ранее сине-бело-голубые забирали почетный трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Кроме этого, по итогам матча «Зенит» оформил второй золотой дубль в своей истории. Ранее петербургскому клубу удалось выиграть и чемпионат России по футболу, и Кубок России только в 2010 году. Клуб уже поздравил себя с новым достижением в Twitter.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом сезоне «Зенит» сталкивался не только с успехами, но и с неприятностями. Последней стал полумиллионный штраф за баннер, оскорбляющий владельца «Спартака».

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