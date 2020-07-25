«Зенит» оформил второй золотой дубль в истории: как прошел матч против «Химок»
Футболисты из Петербурга обыграли оппонентов из Подмосковья со счетом 1:0. Победу сине-бело-голубым вырвал Дзюба.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; Instagram @supernusha, @capitan_dzu
Перед началом матча внимательные зрители могли увидеть, что футболисты «Зенита» вышли на разминку с траурными повязками на рукавах. Тем самым они почтили память 53-летнего Леши Сапога. Он считается самым преданным болельщиком клуба — за свою жизнь мужчина посетил 403 матча сине-бело-голубых. Причины его смерти доподлинно неизвестны — одни указывают на рак, другие говорят про атеросклероз.
Команда вышла на разминку с траурными повязками в память об Алексее «Сапоге» Утове.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
04.12.1964 — 23.07.2020
Первый выезд:
14.06.1981 | Москва,
ЦСКА — «Зенит», 2:0
Последний выезд:
11.07.2020 | Грозный,
«Ахмат» — «Зенит», 1:1
Всего: 403 выезда pic.twitter.com/FksoC3JU8Y
Сам матч трудно назвать зрелищным. Единственный гол был забит с пенальти на 84-й минуте — ворота «Химок» поразил Артем Дзюба. Пенальти назначили после того, как защитник подмосковной команды Евгений Гапон сфолил в своей штрафной. Отыграться «Химки» не успели.
Таким образом «Зенит» в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок России — ранее сине-бело-голубые забирали почетный трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Кроме этого, по итогам матча «Зенит» оформил второй золотой дубль в своей истории. Ранее петербургскому клубу удалось выиграть и чемпионат России по футболу, и Кубок России только в 2010 году. Клуб уже поздравил себя с новым достижением в Twitter.
🏆🏆 #ЗолотойДубль #10ЛетСпустя pic.twitter.com/NQCOcwCXRB— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
Как сообщал 5-tv.ru, в этом сезоне «Зенит» сталкивался не только с успехами, но и с неприятностями. Последней стал полумиллионный штраф за баннер, оскорбляющий владельца «Спартака».
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