Эксперты заявили о стремительном росте онлайн-торговли в России

Интернет-торговля в России стремительно растет. Уже через четыре года объем онлайн-продаж увеличится, более чем на 30 процентов. Это данные масштабного исследования финансовых аналитиков.

Эксперты говорят — это продолжительный эффект от пандемии. Месяцы самоизоляции заставили не менее десяти миллионов пользователей переключиться на электронные магазины. И, судя по всему, большинство из них продолжит покупать в интернете.

Накануне, Михаил Мишустин провел совещание с правительством. Тема — регулирование трансграничной электронной торговли. Российский рынок онлайн-торговли, как заявил премьер, развивается динамично. При этом доля товаров из-за рубежа уменьшилась с 23 до 16%.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной.