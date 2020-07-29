Эксперты заявили о стремительном росте онлайн-торговли в России
Причина — продолжительный эффект от пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gary Lee, 5-tv.ru
Интернет-торговля в России стремительно растет. Уже через четыре года объем онлайн-продаж увеличится, более чем на 30 процентов. Это данные масштабного исследования финансовых аналитиков.
Эксперты говорят — это продолжительный эффект от пандемии. Месяцы самоизоляции заставили не менее десяти миллионов пользователей переключиться на электронные магазины. И, судя по всему, большинство из них продолжит покупать в интернете.
Накануне, Михаил Мишустин провел совещание с правительством. Тема — регулирование трансграничной электронной торговли. Российский рынок онлайн-торговли, как заявил премьер, развивается динамично. При этом доля товаров из-за рубежа уменьшилась с 23 до 16%.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной.
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