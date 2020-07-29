Как похудеть быстро и недорого: мнение консультанта по питанию

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Алиса Старжевская
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Чтобы сбросить вес и тратить меньше денег на перекусы, достаточно следовать всего одному правила, сообщила клинический психолог Варвара Зародина.

Как похудеть быстро и недорого: мнение консультанта по питанию

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Консультант по питанию и коррекции веса, а также клинический психолог Варвара Зародина дала простой и доступный каждому совет, как можно экономить на питании и при этом немного сбросить вес. Оказывается, все дело в ланчбоксе, пишет радио Sputnik.

При попытках похудеть или сэкономить на продуктах проще даются «домашние» приемы пищи — завтрак и ужин. А вот обед в офисе таит в себе подводные камни, особенно если в коллективе принято ходить вместе в кафе или заказывать готовую еду в офис. Это может не только больно ударить по карману, но и остаться напоминанием на боках и бедрах.

А вот если вместо обеда в столовой брать с собой небольшой контейнер с едой — ланчбокс — то можно добиться отличных результатов. Главное добавить к этому силу воли и есть только то, что взяли с собой на работу, не соблазняясь на суши, пиццу или пирожки. Нужно питаться осознанно и прислушиваться к ощущению сытости.

«Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, — предупреждает консультант. — А это сэндвичи или гамбургеры».

Ланчбокс тоже имеет значение — он должен быть небольшим, чтобы там поместилась одна небольшая порция еды. Существуют и огромные контейнеры для продуктов — их брать с собой на обед не стоит.

Соблюдая этот нехитрый метод, очень скоро можно заметить, что траты на продукты и особенно питание вне дома снизились, а вес пошел на убыль.

5-tv.ru делился списком продуктов, способствующих похудению, как у Полины Гагариной.

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