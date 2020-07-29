Искалеченная мужем-извергом Маргарита Грачева рассказала о будущей свадьбе

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Алина Потёмкина
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Девушка смогла найти счастье после страшной трагедии, пережитой три года назад.

Фото, видео: Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачева, чья история о домашнем насилии потрясла всю страну в 2017 году, рассказала поклонникам в Instagram о радостном событии, к которому она готовится этой осенью. Мать двоих детей, потерявшая кисти рук в результате нападения мужа-изверга, готовится идти под венец! О своем избраннике она пока умалчивает, но уже делится планами на дальнейшую жизнь.

«Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает», — написала Грачева, отвечая на вопросы подписчиков.

Instagram @margoritka1211

Пользователи сети порадовались за девушку и принялись поздравлять ее с обретением личного счастья. Многие женщины признавались, что ее пример вдохновляет их на построение собственной жизни.

«Рита, счастья!»

«Рита, ну теперь после свадьбы девочку, однозначно. Искренне и от всей души поздравляю!»

«Огромного вам счастья, Рита! Пусть ваш будущий муж будет вашей опорой и самым надежным!» — писали поклонники.

Маргарита Грачева стала жертвой домашнего насилия в 2017 году. Дмитрий Грачев, на тот момент муж девушки, узнав о том, что она намерена подать на развод, вывез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Пережив эту трагедию, девушка смогла не только вернуться к нормальной жизни, но и написала книгу «Счастлива», в которой поведала о своей истории и о том, как смогла встать на ноги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маргарита Грачева вновь собирается замуж.

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