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Маргарита Грачева, которой муж-садист отрубил кисти рук, снова собирается замуж

, 20:59 181

Мистер Икс, как его называет молодая женщина, уже сделал предложение, она согласилась и познакомила жениха с мамой.

Фото: Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачева, оставшаяся без кистей рук в результате конфликта с ревнивым мужем-садистом менее двух лет назад, снова собирается замуж. Об этом она рассказала KP.RU в интервью, приуроченном к выходу ее книги-исповеди. На страницах издания ставшая инвалидом мать двоих детей подробно рассказывает страшную историю, потрясшую в декабре 2017 года всю страну.

Несмотря на произошедшую с ней трагедию, Маргарита никогда не теряет оптимизма, а последнее время так и вообще просто светится от счастья. В конце книги появляется некий мужчина, которого Грачева называет Мистер Икс. Женщина подтвердила, что это реальный человек и с ним она собирается строить новую семью.

Instagram @margoritka1211

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — объяснила Маргарита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Грачев, который после известия, что жена хочет с ним развестись, отвез ее в лес, и там топором изрубил женщине кисти рук. Он приговорен судом к 14 годам колонии строгого режима. Коме того, возбуждено уголовное дело в отношении участкового, не реагировавшего на сообщения Маргариты Грачевой об угрозах со стороны мужа.

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