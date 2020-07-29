Звезда фильмов «На Париж» и «Защитники» рассказала о постельной сцене с Певцовым

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Валентин Черников
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Актриса Алина Ланина вспомнила, каково ей пришлось во время съемок пикантных эпизодов.

Звезда фильмов «На Париж» и «Защитники» рассказала о постельной сцене с Певцовым

Фото: Instagram @alilanina

Постельные сцены — самая пикантная и часто сложная часть актерской профессии, что подтверждает и актриса Алина Ланина. Но, будучи профессионалом, она отыгрывает эротические эпизоды в полном соответствии с требованиями режиссеров. Об этом она рассказала в интервью Starhit.

Кинозвезда стала известна российскому зрителю по таким сериалам, как «Серебряный бор» и «СашаТаня». Ланина отметилась и в большом кинематографе — в частности, в фильме Сарика Андреасяна «Защитники» и картине Сергея Саркисова «На Париж». В ней героине Алины довелось разделить ложе с героем Дмитрия Певцова. Их страстная сцена начинается почти с первых минут ленты. Но, по словам актрисы, этот момент не представлял для нее сложности. Даже притом, что с известным партнером по съемочной площадке она познакомилась в тот же день.

«Там нет моего откровенно голого тела. Я в сорочке, видно только плечико. Изначально мы должны были просто лежать на кровати, говорить что-то про любовь. Но авторы посчитали, что так недостаточно эмоционально. С точки зрения моей фильмографии этот эпизод не отличается особой откровенностью, но для меня было сюрпризом, что теперь я должна оголиться, показать определенные выпуклые части тела», — вспомнила Ланина.

Алина доказала авторам фильма, что ее персонаж — светлый образ, противопоставление девицам из борделя, которые появлялись в других сценах фильма. В результате актриса и режиссер пришли к компромиссу и сняли нежную сцену почти без «обнаженки».

«Никаких стеснений не было. Например, в сериале „Отчий берег“, в котором мы с Сергеем Перегудовым играли любовную сцену, режиссер Милена Фадеева постоянно просила добавить накала. Моя героиня — эдакая кошка. Говорила слова любви, плакала и занималась сексом — все одновременно. Вот такие моменты были для меня сложны. Но с Певцовым все прошло просто», — добавила Ланина.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуголая дочь Славы и Рома Желудь снялись ночью в постельной сцене.

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