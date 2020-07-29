Полуголая дочь Славы и Рома Желудь снялись ночью в постельной сцене

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Алиса Старжевская
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Начинающая певица снимает дебютный клип при поддержке своей матери.

Фото, видео: Instagram @alexandrawinter, @romaacorn

Дочь певицы Славы Александра засветилась вместе с Ромой Желудем на съемках своего дебютного клипа. Ее напарник выложил в сторис на своей странице в Instagram фрагмент со съемок, на котором показал свою коллегу в довольно пикантном виде.

«Два часа ночи. Постельная сцена», — рассказал Желудь подписчикам.

Блогер, представший на видео с голым торсом, показал огромную кровать, на которой снимается откровенная сцена, а также навел камеру на партнершу в нижнем белье, с которой в этот момент работали гримеры.

Instagram @romaacorn

После того, как стало известно, что Рома Желудь сыграл главную роль в первом клипе Александры, в сети начали гулять слухи о якобы романтических отношениях между молодыми людьми.

Как пишет Teleprogramma.pro, 21-летняя наследница Славы решила пойти по стопам матери и покорить музыкальный Олимп. Продюсированием начинающей артистки занимается ее мама. На данный момент девушка вовсю работает над творческим материалом в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 43-летняя Мария Максакова обнажилась для нового клипа.

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