Полуголая дочь Славы и Рома Желудь снялись ночью в постельной сцене
Начинающая певица снимает дебютный клип при поддержке своей матери.
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Фото, видео: Instagram @alexandrawinter, @romaacorn
Дочь певицы Славы Александра засветилась вместе с Ромой Желудем на съемках своего дебютного клипа. Ее напарник выложил в сторис на своей странице в Instagram фрагмент со съемок, на котором показал свою коллегу в довольно пикантном виде.
«Два часа ночи. Постельная сцена», — рассказал Желудь подписчикам.
Блогер, представший на видео с голым торсом, показал огромную кровать, на которой снимается откровенная сцена, а также навел камеру на партнершу в нижнем белье, с которой в этот момент работали гримеры.
После того, как стало известно, что Рома Желудь сыграл главную роль в первом клипе Александры, в сети начали гулять слухи о якобы романтических отношениях между молодыми людьми.
Как пишет Teleprogramma.pro, 21-летняя наследница Славы решила пойти по стопам матери и покорить музыкальный Олимп. Продюсированием начинающей артистки занимается ее мама. На данный момент девушка вовсю работает над творческим материалом в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 43-летняя Мария Максакова обнажилась для нового клипа.
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