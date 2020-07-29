Российские регионы получат более девяти миллиардов рублей на льготы по ЖКХ
В подписанном главой кабмина постановлении говорится, что на данный момент 30 субъектов РФ нуждаются в дополнительной поддержке.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Глава кабмина подписал постановление о перераспределении между регионами более девяти миллиардов рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ. Речь идет о субсидиях для ветеранов, инвалидов и людей, пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть расходов регионам возмещают из федерального бюджета.
В документе сказано, что сейчас 30 субъектов нуждаются в дополнительной поддержке, поэтому было принято такое решение. Всего же в 2020 году на льготы по оплате ЖКХ предусмотрено более 106 миллиардов рублей.
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