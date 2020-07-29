Проскурякова ответила на слухи о разводе с Николаевым

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Валентин Черников
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Супруга композитора заявила, что не простила бы измену.

Проскурякова ответила на слухи о разводе с Николаевым

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Череда громких разводов в среде звезд кино и эстрады заставила российского зрителя обратить более пристальное внимание на личную жизнь любимых артистов. Одним из тех, кому в числе других приписали скорый разрыв с супругой, оказался Игорь Николаев.

В период пандемии в интернете обострились давние слухи, что счастье семейной пары висит на волоске. Якобы 37-летняя жена композитора Юлия Проскурякова решила от него уйти. Маэстро не раз указывали на симпатии к молодым девушкам.

Так, в 2012 году скандал в СМИ вызвало заявление 20-летней начинающей певицы Наташи Биналекс. Девушка рассказала, как встретилась с композитором и продюсером, чтобы заручиться его профессиональной поддержкой. Вместо этого, как утверждала Наталья, Николаев стал намекать ей на более тесное знакомство. Собеседница якобы заявила опытному наставнику, что не собирается вступать с ним в интимные отношения, после чего тот потерял к ней интерес.

Чтобы положить конец сплетням, журналисты поинтересовались у Проскуряковой, имеют ли разговоры об ухудшении их отношений с Николаевым под собой основание.

«Никакая самоизоляция не может разрушить крепкий и хороший брак. Мы с Игорем вместе уже 15 лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом еще больше времени. Возникали ли у меня мысли уйти? Нет», — цитирует ее сайт KP.RU.

По словам Юлии, у них с мужем бывают ссоры, но они быстро мирятся. А слухи тем время так и остаются слухами. Что касается измены, то такого поступка от Николаева она бы не простила. Но поводов для развода композитор ей пока не давал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев появился перед фанатами с дамской сумочкой.

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