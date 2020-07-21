«Теперь ты красавчик»: Игорь Николаев появился перед фанатами с дамской сумочкой
Неожиданный образ певца стал результатом усилий его маленькой дочери, решившей попробовать себя в профессии стилиста.
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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music
Певец Игорь Николаев часто демонстрирует своим поклонникам присущее ему чувство юмора. На сей раз он предстал в забавном образе — в шортах, белой шляпе и с маленькой дамской сумочкой в руках. Фото было выложено им на личной странице в сети Instagram.
Как оказалось, его внешний вид стал результатом работы дочки Вероники, которой в этом году исполнится пять лет. Вместе с отцом и матерью она недавно улетела на отдых на частном самолете.
«У меня теперь новый стилист и фотограф, — похвастался гордый отец. — Вручила свою сумочку, сообщила: „Теперь ты красавчик“ и сделала фото».
Фанаты музыканта не могли пройти мимо столь милого снимка.
«Ну все, теперь папуля всегда будет красавчик»;
«Что-то в этом есть»;
«С таким стилистом вы, Игорь, точно будете выглядеть всегда на все 100!» — написали они ему в комментариях.
Образ от Вероники Николаевой пришелся по вкусу известному дизайнеру Игорю Гуляеву. Он даже отметил, что не прочь пригласить малышку в качестве стилиста на свои фотосессии, пишут «Дни.ру».
5-tv.ru ранее писал, как жена Игоря Николаева провела время с сестрой в Москве.
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