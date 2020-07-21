«Теперь ты красавчик»: Игорь Николаев появился перед фанатами с дамской сумочкой

Певец Игорь Николаев часто демонстрирует своим поклонникам присущее ему чувство юмора. На сей раз он предстал в забавном образе — в шортах, белой шляпе и с маленькой дамской сумочкой в руках. Фото было выложено им на личной странице в сети Instagram.

Как оказалось, его внешний вид стал результатом работы дочки Вероники, которой в этом году исполнится пять лет. Вместе с отцом и матерью она недавно улетела на отдых на частном самолете.

«У меня теперь новый стилист и фотограф, — похвастался гордый отец. — Вручила свою сумочку, сообщила: „Теперь ты красавчик“ и сделала фото».

Instagram @igor_nikolaev_music

Фанаты музыканта не могли пройти мимо столь милого снимка.

«Ну все, теперь папуля всегда будет красавчик»;

«Что-то в этом есть»;

«С таким стилистом вы, Игорь, точно будете выглядеть всегда на все 100!» — написали они ему в комментариях.

Образ от Вероники Николаевой пришелся по вкусу известному дизайнеру Игорю Гуляеву. Он даже отметил, что не прочь пригласить малышку в качестве стилиста на свои фотосессии, пишут «Дни.ру».

5-tv.ru ранее писал, как жена Игоря Николаева провела время с сестрой в Москве.