«Голодная стриптизерша»: звезда «Уральских пельменей» нашла «горячую» подработку

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Виктория Андреева
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Актриса Юлия Михалкова показала, как зарабатывает деньги после ухода из проекта.

Фото, видео: Instagram @mihalkova, РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Поклонники звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой сильно переживали, как будет жить и чем будет зарабатывать актриса после ухода из проекта. Многие предполагали, что любимица не протянет и полугода без обожаемого шоу и попросится обратно. Однако та нашла, чем удивить искушенного зрителя.

Несколько часов назад в Instagram 37-летней Михалковой появился пост и несколько фото, где звезда позирует в корсете на шнуровке и мега-сексуальном кружевном белье. Ниже, в описании к снимкам, актриса пояснила, кто и для чего заставил надеть ее столь откровенный костюм.

«Вот это я попала в… „СТОРИЗ“! Юмористические зарисовки о простых и знакомых героях — про нас и про вас. Про жизнь! Легкий, добрый и простой юмор для детей от шести до ста шести лет!» — пояснила Юлия, намекая на «приличный» юмористический проект.

Михалкова рассказала, что в съемочном процессе принимают участие всего 12 актеров. При этом каждый по нескольку десятков раз на дню меняет амплуа, представая перед зрителем в самых неожиданных ипостасях.

«Типичный съемочный день. Утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днем — „элитная селеба“ XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века!» — поделилась с поклонниками Юлия.

 
 
 
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Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

В комментариях поклонники признавались, что при виде актрисы сразу подумали о «чем-то пошлом». К счастью, опасения их не подтвердились, а потому звезда получила заслуженные комплименты шикарной внешности.

«Ох, Юлька, напугала! Я уж было подумал…»

«Голодная стриптизерша?! Юля, я чуть в обморок не упала! Ну, а так, конечно, красотка!»

«Безупречна! Сама нежность и обаяние!» — писали влюбленные в Михалкову фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему не складывается личная жизнь звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой.

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