Почему не складывается личная жизнь Юлии Михалковой?

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Ирина Дряхлова
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«Юле-красотуле» из «Уральских пельменей» 12 июля исполнилось 37 лет.

Почему не складывается личная жизнь Юлии Михалковой?

Фото: Instagram @mihalkova

Актриса Юлия Михалкова 12 июля празднует день рождения. Ей исполнилось 37 лет. Михалкову многие помнят по многочисленным ролям в шоу «Уральские пельмени». 10 лет «Юля-красотуля» выходила на сцену с коллегами-мужчинами. Но в 2019-м актриса решила покинуть шоу. Точную причину никто не знает. Сама Юлия говорила, что шоу для нее — пройденный этап.

«Я достигла в „Пельменях“ потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко… Сейчас у меня очень активная жизнь: готовлю собственное шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу», — цитирует StarHit Юлию Михалкову.

В СМИ часто появлялись слухи о романах Юлии Михалковой с коллегами Андреем Рожковым, Вячеславом Мясниковым и Дмитрием Брекоткиным. Но сама Михалкова их всегда опровергала.

Актриса рассказывала, что ее первая любовь случилась в третьем классе. Юле понравился школьный хулиган, на год старше ее. Она даже отправила мальчику валентинку, но тот проигнорировал признание в любви.

Уже будучи знаменитой медийной личностью Юлия встречалась с депутатом Свердловской области. Известно, что мужчину звали Игорь. Пара думала пожениться: Юлия всем рассказывала о предстоящем торжестве, о том, как она любит своего избранника и о планируемых детях. Увы, брак так и не был заключен. О причинах расставания Михалкова не рассказала до сих пор.

Спустя несколько лет Михалкова опять рассказывала о свадьбе. Уже с другим мужчиной. В 2017-м многие поклонники были уверены, Юля — беременна. Но ни ребенка, ни свадьбы не случилось. С тех пор о личной жизни Юлии Михалковой мало что известно. В интервью она отшучивается, что замужем за работой. Ранее 5-tv.ru писал, как Михалкова избавляется от психологической усталости.

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