Почему не складывается личная жизнь Юлии Михалковой?

Актриса Юлия Михалкова 12 июля празднует день рождения. Ей исполнилось 37 лет. Михалкову многие помнят по многочисленным ролям в шоу «Уральские пельмени». 10 лет «Юля-красотуля» выходила на сцену с коллегами-мужчинами. Но в 2019-м актриса решила покинуть шоу. Точную причину никто не знает. Сама Юлия говорила, что шоу для нее — пройденный этап.

«Я достигла в „Пельменях“ потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко… Сейчас у меня очень активная жизнь: готовлю собственное шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу», — цитирует StarHit Юлию Михалкову.

В СМИ часто появлялись слухи о романах Юлии Михалковой с коллегами Андреем Рожковым, Вячеславом Мясниковым и Дмитрием Брекоткиным. Но сама Михалкова их всегда опровергала.

Актриса рассказывала, что ее первая любовь случилась в третьем классе. Юле понравился школьный хулиган, на год старше ее. Она даже отправила мальчику валентинку, но тот проигнорировал признание в любви.

Уже будучи знаменитой медийной личностью Юлия встречалась с депутатом Свердловской области. Известно, что мужчину звали Игорь. Пара думала пожениться: Юлия всем рассказывала о предстоящем торжестве, о том, как она любит своего избранника и о планируемых детях. Увы, брак так и не был заключен. О причинах расставания Михалкова не рассказала до сих пор.