Экс-главу РАО Сергея Федотова признали виновным в особо крупном мошенничестве

Бывшему генеральному директору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, а также другим обвиняемым по делу о хищении свыше 700 миллионов рублей огласили приговор.

Днем 29 июля Пресненский суд Москвы приговорил Федотова, учитывая срок, проведенный им за решеткой в ходе рассмотрения дела, к 4,6 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Таким образом общий срок наказания экс-главы РАО составляет пять лет.

Обвиняемым в участии в мошеннической схеме матери бывшего главы общества Вере Федотовой, директору департамента распределения финансов РАО Светлане Темешевой, а также ее заместителю Анджеле Агейкиной суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Находившемуся под подозрением предпринимателю Володию Назгашвили — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как стало известно 5-tv.ru, адвокат Сергея Федотова Александр Ильдуганов заявил, что пока не принял решение об обжаловании приговора. По словам юриста, для начала ему необходимо будет подробно обсудить ситуацию с подзащитным.

Известно, что признанная виновной по делу об участии в крупной схеме мошенничества мать бывшего гендиректора РАО сообщила, что приговор ее полностью устроил.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые за мошенничество в крупном размере экс-глава РАО Сергей Федотов был осужден в июне 2017 года. Мещанский суд Москвы приговорил обвиняемого к полутора годам колонии общего режима. Вину Федотов полностью признал и даже согласился сотрудничать со следствием. Спустя шесть месяцев его освободили условно-досрочно.

Как удалось доказать следствию, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, в результате чего последние передали на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам. Причиненный ущерб составил порядка 300 миллионов рублей.

Отмечалось, что в ходе следствия Федотов возместил 160 миллионов рублей. Позже — свыше 247 миллионов рублей по иску РАО с него взыскал Пресненский суд Москвы в августе 2018 года.

В конце 2018 года Сергей Федотов вновь был задержан и арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. Следствие инкриминировало ему, а также еще четырем фигурантам оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием.

В ходе следствия у Сергея Федотова были выявлены квартира в центре Москвы, особняк в престижном районе Рублевки, а также средневековый замок в Шотландии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество.