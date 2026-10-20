Деньги есть, а радости нет: как справиться с чувством вины за покупки

Money Lion: люди винят себя за покупки из-за семейных установок

Чувство вины после покупки возникает не только у тех, кто выходит за пределы бюджета. Даже при наличии сбережений человек может переживать из-за расходов на собственные желания. О причинах такого отношения к деньгам и способах его изменить эксперты рассказали Money Lion.

По словам психотерапевта Джиллиан Найт, значение имеет опыт детства: как в семье распоряжались деньгами, разрешали ли себе удовольствия и не использовали ли финансовые вопросы для контроля над близкими. На отношение к покупкам также влияет готовность человека учитывать собственные потребности.

Аналитик Центра потребительских исследований Остин Килгор добавил, что тревогу усиливают рост цен и опасения потерять работу. Стремление экономить в таких обстоятельствах понятно. Однако постоянное ощущение нехватки ресурсов может сохраняться даже тогда, когда человек способен позволить себе покупку.

Найти причину переживаний

Финансовый терапевт Кейт Дорфман рекомендует сначала разобраться, что именно вызывает вину. Одних тревожат определенные категории покупок, другим трудно расстаться с деньгами из-за пережитой в детстве нехватки средств или установки довольствоваться малым.

Не измерять свою ценность доходом

Дорфман отмечает, что люди могут воспринимать заработок как показатель заслуг, а долги — как личный недостаток. Она советует обратить внимание на другие значимые стороны жизни: отношения, здоровье и духовность.

Финансовое положение не должно становиться единственным основанием для самооценки.

Вспомнить о собственных навыках

Психотерапевт Джейми Бронштейн предлагает напоминать себе об опыте ответственного обращения с деньгами. Опорой также могут стать профессиональные навыки и возможность осваивать новые способы заработка.

Разрешить себе пользоваться накопленным

По мнению Найт, постоянный отказ от посильных расходов на комфорт и удовольствие заставляет откладывать радость на неопределенное будущее.

Часть заработанных средств можно ответственно направлять на то, что делает повседневную жизнь приятнее.

Заранее предусмотреть приятные покупки

Килгор рекомендует выделить в бюджете отдельную сумму на необязательные расходы. Начать можно с небольшого удовольствия — например, шоколада или мыла ручной работы.

Запланированную покупку проще воспринимать как допустимую часть расходов.

Уменьшить финансовую неопределенность

Создатель курсов Патрик Виши связывает возможность спокойнее тратить с решением основных денежных вопросов. Он рекомендует погашать долги, формировать резерв на шесть месяцев жизни и по возможности искать дополнительный доход.

По его мнению, защищенные накопления на непредвиденные обстоятельства помогают снизить тревогу.

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