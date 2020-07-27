В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
По словам зампредседателя СК РФ Елены Леоненко, некоторые однотипные преступления в настоящее время можно квалифицировать по-разному.
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Фото, видео: ТАСС / Вергун Антон, 5-tv.ru
Российские правоохранительные органы предложили ввести в стране уголовную статью за налоговое мошенничество. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.
По ее словам, в настоящее время налоговые преступления в России подпадают под действие 198-й и 199-й соответствующих статей Уголовного кодекса. В отдельных случаях нарушителям закона вменяется мошенничество. Несмотря на это, ряд преступлений налоговой направленности квалифицируются по-разному и предполагают дифференцированные наказания.
Учитывая эти обстоятельства Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Следственный комитет разработали законопроект о введении в стране статьи по налоговым преступлениям.
«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество», — сказала Елена Леоненко.
По словам замглавы СК РФ, большинство преступлений налоговой направленности совершается в Москве и Московской области. Российский бюджет ежегодно недополучает более 58 миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили ввести налог на роботов.
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