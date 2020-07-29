Более 30 россиян задержаны в Белоруссии. Лукашенко собрал экстренное совещание Совбеза

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Виктория Андреева
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Президенту страны доложили, вследствие чего удерживают граждан РФ.

Более 30 россиян задержаны в Белоруссии. Лукашенко собрал экстренное совещание Совбеза

Фото: www.globallookpress.com © Danil Shamkin

Чрезвычайным происшествием назвал задержание свыше 30 россиян на территории Белоруссии лидер государства Александр Лукашенко. Срочное совещание с членами Совета безопасности страны по ситуации состоялось днем 29 июля, сообщает агентство БелТА.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — заявил президент Белоруссии.

Глава Комитета государственной безопасности страны Валерий Вакульчик доложил, что в 5.30 утра (совпадает с московским — Прим.ред.) в пригороде Минска белорусские правоохранители действительно задержали несколько десятков россиян. Полиция приняла их за членов иностранной частной военной компании.

При этом госсекретарь Совбеза Андрей Равков отметил, что ранее Москва не сообщала о планах переброски в иностранное государство транзитом через Белоруссию каких-либо боевиков.

«Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», — пояснил Равков.

По итогам заседания Лукашенко потребовал немедленно обратиться за разъяснениями по поводу инцидента к российской стороне.

До настоящего времени в Москве никак не комментировали ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции.

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