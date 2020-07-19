ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции

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Марина Неруцких
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Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны в 2019 году.

ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции

Фото: REUTERS/Ayman Sahely

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) передало Турции двух граждан России, задержанных в этом североафриканском государстве в 2019 году. Это представители Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан.

Об передаче россиян сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». По собственным данным телеканала, Шугалей и Суэйфан прибыли в Стамбул.

Между тем МИД РФ не подтвердил факт освобождения двух россиян в Ливии.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были задержаны в мае 2019 года в Ливии. Им вменяли в вину вмешательство во внутренние дела и выборы Ливии, а также общественную деятельность, проводимую на территории государства без разрешения местных властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что египетским войскам разрешили участвовать в гражданской войне в Ливии.

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