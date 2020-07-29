«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе

|
Виктория Андреева
86

Коллеги телеведущей сообщили, что звезда покинет пределы России, вероятно, навсегда.

Фото, видео: Instagram @elena_lander

Постоянная ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер заявила о своем уходе. В личном Instagram-аккаунте звезда сообщила, что последним рабочим днем на канале будет 29 июля, затем — она отправится в отпуск и навсегда покинет Россию.

Эту информацию подтвердили и представители «России 1». В Facebook телеканала появилось сообщение, что телеведущая оставила работу ради семьи.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы „Утро России“, покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье», — отмечалось в сообщении.​

В заключение коллеги Ландер пожелали ей счастья и успехов в будущем, напомнив, что всегда будут скучать.

Instagram @elena_lander

Как известно, в июне 2019 года звезда отечественного телевидения Елена Ландер вышла замуж за кавалера из Италии по имени Фабио. Покинуть пределы Москвы надолго новоиспеченной жене не представлялось возможным из-за большой нагрузки по работе, поэтому спасаться приходилось короткими полетами.

Спустя несколько месяцев Елена поняла, что разрываться между мужем-итальянцем и занятостью в России просто не может, поэтому твердо решила заявить об уходе.

Отмечается, что вместе с Ландер в Италию переберется и ее дочка от первого брака Эстель. Девочка родилась в союзе с бизнесменом Томасом Ландером.

Instagram @elena_lander

«Жаль, конечно очень… Но семья, как говорится, важнее»,

«Елена, успехов вам во всем! Вы крутая!»

«Все правильно сделала! Но будем очень скучать!» — комментировали известие фолловеры Елены Ландер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле известный актер Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:48
В России займутся перепрофилированием людей, потерявших работу из-за COIVD-19
23:22
«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе
23:10
Российские регионы получат более девяти миллиардов рублей на льготы по ЖКХ
22:58
Актриса Порошина удивила поклонников неожиданной худобой
22:42
Итоги совещания с президентом: как готовятся в России к новому эпидсезону?
22:31
«Голодная стриптизерша»: звезда «Уральских пельменей» нашла «горячую» подработку

Сейчас читают

Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок