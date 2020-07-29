«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе

Постоянная ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер заявила о своем уходе. В личном Instagram-аккаунте звезда сообщила, что последним рабочим днем на канале будет 29 июля, затем — она отправится в отпуск и навсегда покинет Россию.

Эту информацию подтвердили и представители «России 1». В Facebook телеканала появилось сообщение, что телеведущая оставила работу ради семьи.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы „Утро России“, покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье», — отмечалось в сообщении.​

В заключение коллеги Ландер пожелали ей счастья и успехов в будущем, напомнив, что всегда будут скучать.

Instagram @elena_lander

Как известно, в июне 2019 года звезда отечественного телевидения Елена Ландер вышла замуж за кавалера из Италии по имени Фабио. Покинуть пределы Москвы надолго новоиспеченной жене не представлялось возможным из-за большой нагрузки по работе, поэтому спасаться приходилось короткими полетами.

Спустя несколько месяцев Елена поняла, что разрываться между мужем-итальянцем и занятостью в России просто не может, поэтому твердо решила заявить об уходе.

Отмечается, что вместе с Ландер в Италию переберется и ее дочка от первого брака Эстель. Девочка родилась в союзе с бизнесменом Томасом Ландером.

Instagram @elena_lander

«Жаль, конечно очень… Но семья, как говорится, важнее»,

«Елена, успехов вам во всем! Вы крутая!»

«Все правильно сделала! Но будем очень скучать!» — комментировали известие фолловеры Елены Ландер.

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