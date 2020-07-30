Двухлетняя дочь гольфиста Камило Вильегаса скончалась от рака

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Алиса Старжевская
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Девочка почти пять месяцев боролась со страшным недугом.

Двухлетняя дочь гольфиста Камило Вильегаса скончалась от рака

Фото: Instagram @camilovillegasofficial

В семье колумбийского гольфиста Камило Вильегаса произошло огромное горе — его единственная двухлетняя дочь Мия умерла от рака мозга и позвоночника.

Как передает издание TMZ Sports, страшный диагноз девочке был поставлен в марте этого года. Родители Мии незамедлительно начали ее лечение: малышке сделали операцию, а затем провели курс химиотерапии. Однако медицина оказалась бессильна.

Родители девочки до последнего надеялись на ее выздоровление. Весь период лечения они публиковали на своих страницах в соцсети трогательные посты, в которых признавались в любви своему ребенку и благодарили малышку за возможность быть ее родителями.

Instagram @camilovillegasofficial

Близкие, друзья и подписчики пары приносят свои соболезнования Камило и его жене и просят оставаться сильными в такое непростое для них время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер олимпийский чемпион игр 1980 года Александр Аксинин.

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