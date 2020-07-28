Умер чемпион Олимпиады-80 по легкой атлетике Александр Аксинин

Олимпийский чемпион игр 1980 года в Москве Александр Аксинин умер на 66-м году жизни. Как сообщил ТАСС, выступавший с ним в финале эстафеты, Николай Сидоров спортсмену стало плохо на даче.

«Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне пока неизвестны», — рассказал агентству Сидоров.

Алексанр Аксинин входил в состав команды сборной СССР по легкой алтетике, которая 1 августа 1980 года одержала победу в эстафете 4×100 метров. В состав также входили — Николай Сидоров, Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев. Также на счету Аксинина бронзовая медаль Олимпиады 1976 года в Монреале также в эстафете 4×100 метров, чемпионство в европейском турнире и он трижды выигрывал чемпионат СССР.

К слову, спортсмен стал третьим, кто был тесно связан с Олимпиадой-80 и умер в год 40-летия ее проведения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 23 июля простились с создателем олимпийского мишки художником Виктором Чижиковым. Три дня в Подмосковье искали пропавшего 82-летнего спортсмена Александра Иванихина, который также был известен как комментатор открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве.